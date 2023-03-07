大陸外長秦剛7日特地引述《中華人民共和國憲法》序言，強調台灣問題怎麼解決是「中國人自己的事」，任何外國無權干涉。淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山接受本報採訪時表示，秦剛的對台論述都是舊的說法，只是由於台美關係近日有所動作，陸方藉此機會針對美國，重新就北京對台政策敘述一遍。

針對秦剛在記者會上手持大陸憲法談台海情勢，趙春山表示，大陸按照自己的憲法來解釋台灣和大陸之間的關係，我方也是用自己的憲法來解釋兩岸關係，這就是我們解釋九二共識中的「一中各表」意思。

趙春山補充說，秦剛的說法，與過去王毅擔任大陸外長時的「憲法說」是一樣的。前大陸國家主席胡錦濤也曾提過，兩岸可以按照各自的法律文件規定，來定義一中的關係。

所謂「憲法說」，是指2016年2月，王毅在華府表示，希望也期待「台灣新的執政者」以自己的方式，表明願依照「他們自己的憲法」，繼續推動兩岸關係和平發展。但王毅也在之後回應，他要表達的是「台灣問題是中國的內政問題」，而北京會堅持九二共識的「大陸和台灣同屬一個中國」核心，沒有任何變化。

趙春山進一步指出，由於秦剛是外長身分，加上台美關係近日有所動作，所以秦剛的說話對象是針對「外國勢力」，利用這個機會講給外國聽，特別是美國。他直言，秦剛的對台論述都是舊的說法，只是針對美國，就大陸的對台政策重新敘述一遍，「沒有任何新意」。