花蓮縣副縣長顏新章在38婦女節前夕，代表率領花蓮農友出征日本東京國際食品展的縣長徐榛蔚，赴花蓮縣警局感謝女性職員們，盡心盡力為警政工作的努力與付出。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

明天是38國際婦女節，花蓮縣副縣長顏新章在節日前夕，代表率領花蓮農友出征日本東京國際食品展的縣長徐榛蔚，赴花蓮縣警局感謝女性職員們，盡心盡力為警政工作的努力與付出，並與縣警局長呂世明一同致贈每人一包精美面膜，鼓勵她們「好好愛自己」、美美的過節。

副縣長顏新章表示，聯合國將3月8日訂為國際婦女節，肯定婦女在經濟、政治和社會領域等各方面的貢獻與付出，且隨著女性教育程度及經濟自主意識提高，國內女性經濟獨立比例愈來愈高，反映出來的現象是現代的女性愈來愈幹練，無論在職場或生活上的表現，均不輸給男性。

顏新章也說，警察工作傳統以男性為主，但近年女性人數逐年增加，且在職場上的表現都有相當亮眼的成績，女警細心、貼心及溫柔的特質，對被害人有安撫作用，特別是遇有婦幼及家暴案件，女警除了是執法者，也兼負呵護者的角色，讓被害人有安全感，進而產生對警察的信任感，無形中更能提升民眾對警察的滿意度。

縣警局表示，依行政院性別平等處1月31日發布的「2023年性別圖像」，台灣性別平等表現在170個國家中位居第7名，亞洲蟬聯第1。雖然台灣性別平權已逐步落實，但傳統性別刻板對女性「母職」角色的期待，仍是許多女性難以擺脫的枷鎖，有時難免面臨工作與家庭兩頭燒的窘境，導致身心壓力與辛勞程度可見一斑。

因此，縣警局長呂世明勉勵所有女性同仁們，都能在自己的工作領域中找到平衡點，多愛自己一點，享受工作並擁有健康的人生與幸福美滿的家庭，他也期待未來在友善的職場環境中，女性會有更精彩的表現，為維護花蓮的治安努力。