樹德科大藝術管理與藝術經紀系112級畢業製作「無垠BOUNDLESS」系列作品將於3月11日起推出。校長陳清燿表示，他於國小時期居住在鳳儀書院附近，學生的《Good Morning．鳳儀》作品把位在城隍廟旁的鳳儀書院重現在生活小物上，令民眾看見不同的鳳儀。

「無垠BOUNDLESS」由藝管系主任丁亦真擔任製作人，主題取自浩瀚無際的宇宙中，行星環繞太陽旋轉，如同彼此在成長過程中與大地的不可分割；在各自成長的土地上，對土地的情感創造出人與土地的人文藝術連結。

校長陳清燿表示，他以前居住在鳳儀書院附近，《Good Morning．鳳儀》作品把位在城隍廟旁的鳳儀書院的元素融入，像是廟宇住持休憩區、私塾、鄰宅等過往，他佩服學生們的用心規畫，讓大家看見不同的鳳儀。

系主任丁亦真也勉勵學生，對於每個策展時的情感、任務及基礎等都應認真地去對待，研究情感背後的歷史真相，今年的藝管系學生選擇了最艱難的標題、任務，也讓民眾獲得不少啟發。

《Good Morning．鳳儀》自3月11日至12日在鳳山區鳳儀書院登場，早鳥優惠票限量100張，每張新台幣39元。活動內容包括書院運作、科舉介紹、歷史展示、DIY手作區、懷舊童玩、Q版塑像打卡、及商品文創區等。