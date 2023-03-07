基隆港7日上午迎來了威士特丹號（圖左）、七海探索者號（圖右）兩艘郵輪，這也是疫情後首度有郵輪停靠基隆港。（張志康攝）

歷經3年的疫情，基隆港7日迎來郵輪復航，台灣港務公司與基隆市政府7日共同舉辦記者會，迎接兩艘疫情後首度停靠基隆港的郵輪。基隆市長謝國樑表示，基隆市政府將致力提升觀光，吸引觀光客留在基隆。基隆港務分公司總經理高傳凱也表示，以今年基隆港郵輪到港的狀況來看，產值上看台幣10億元。

臺灣港務公司董事長李賢義表示，特別感謝交通部在疫情期間對基隆港郵輪碼頭建設的指導與支持，也感謝基隆市政府對郵輪旅客的重視，臺灣港務公司為了爭取郵輪產業於最短時間內復甦，也祭出「碼頭碇泊費全免」及「達特定航次門檻旅客服務費全免」的優惠措施，單就基隆港而言，總優惠金額即超過4800萬元；此外，也兵分多路指派高階主管前往新加坡、法國、瑞士、西班牙、日本，面對面向郵輪業者爭取臺灣航線。

基隆市長謝國樑表示，受到新冠疫情衝擊，近幾年可說是郵輪產業的寒冬，看到雙郵輪載運著2300名遊客來到基隆港，很令人感動，在中央及地方的努力下，迎來疫後郵輪首航，也是他上任後的重大喜訊。

謝國樑表示，因應郵輪復航，當遊客下船後，若基隆有準備、布局，就可以吸引這些遊客駐足在基隆吃喝玩樂。未來基隆市政府會努力布建更多的觀光資源、觀光內容，讓觀光客們來到基隆、基隆港，會留下來，而不是坐著遊覽車離開。

交通部次長祁文中表示，疫情改變很多營運模式，疫情後也有探險型、跳島旅遊等不同類型郵輪來台。航港局在疫情期間，除在東西岸碼頭進行旅客中心的升級外，也浚深碼頭，提供更大噸位的船隻靠泊。另外也強化CIQS通關設備，讓旅客能夠快速通關，進入市區旅遊。

祁文中透露，航港局也與東亞島鏈多個國家洽談聯盟，目前已與菲律賓、泰國，簽署MOU，透過各郵輪母港、掛靠港相互分享資源，互相攬客，讓亞洲郵輪能夠快速成長。

祁文中指出，疫情前全台每年有600艘次郵輪，約莫可帶來百萬旅客人次。基隆港務分公司總經理高傳凱也表示，以今年基隆港郵輪到港航次僅有疫情前的四分之一，基隆港產值約在新台幣9億元，若包含雙北則產值上看台幣10億元。若郵輪能恢復到疫情前狀態，則產值上看新台幣40億元。