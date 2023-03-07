MCU為控制車輛各項功能的關鍵零組件，隨著汽車日益環保、安全和智慧，對MCU的需求與日俱增，英飛凌今年車用MCU銷量已攀升至每日近百萬顆。此次簽約的高性能微控制器產品採用英飛凌專有的嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）技術。

英飛凌營運長Rutger Wijburg表示，英飛凌藉此策略性合作得以確保額外的長期產能供應，可在快速成長的汽車市場為客戶提供服務。此次合作核心在於高可靠度的嵌入式記憶體解決方案，能賦能下一代的汽車應用，並滿足車用系統對行車安全與資訊安全的嚴格要求。

Rutger Wijburg表示，很高興與聯電結合為策略合作夥伴，為客戶提供既可靠又高品質的MCU產品。展望後市，雙方將進一步深化在微控制器、電源管理和連接解決方案等車用電子領域的合作。

聯電共同總經理王石表示，很高興英飛凌選擇聯電位於新加坡的Fab 12i廠生產其汽車微控制器產品，這是對我們製造能力和業務承諾的認可。這項長期供應協議進一步強化了聯電與英飛凌在車用、AIoT和5G等多項領域的合作夥伴關係。

王石指出，目前聯電的車用電子晶片出貨量已是2019年的3倍。隨著車用半導體需求增加，聯電可望持續維持高度成長動能，期望以聯電特殊製程的領導地位、多元化的生產基地及卓越的品質和營運基礎，持續深化與英飛凌等世界一流企業合作。