宏達電2022年第四季營業收入為12.2億元，營業毛利率從去年第三季的39.4%上升至40.5%，增加1.1個百分點；營業淨損為11億元，營業利益率為-90.8%；歸屬於母公司業主淨損為9.3億元，每股虧損為1.12元。

宏達電累計2022年營業收入為44.1億元，營業毛利率從2021年31.1%上升至39.2%，增加8.1個百分點；營業淨損為44億元，營業利益率為-99.9%； 歸屬於母公司業主淨損為34.1億元，每股虧損為4.13元，每股虧損相較於2021年的3.75元放大。

宏達電搭上元宇宙列車，VR業務在歷經多年的長期耕耘下，去年在全球話題性豐富，也在各領域合作增加能見度，包括VIVERSE與e& (阿聯酋電信集團) 展開全方面合作，透過VIVERSE技術創建「e&元宇宙及解決方案」(e& Universe)，並於GITEX Global 2022展覽上舉行簽約儀式，宣示雙方在元宇宙生態系上締結長期合作夥伴關係。不僅如此，VIVE Arts二度攜手羅浮宮，繼《蒙娜麗莎：越界視野》後推出《商博良知埃及考古》VR體驗內容；同時，亦與冰島藝術家Kristjana S. Williams再次合作，推出其個人首項NFT系列作品《Head in the Clouds》。

另外，VIVE ORIGINALS宣布將啟動全球首座沉浸式元宇宙樂園「BEATPARK未來區」，打造數百年後的重製世界，擬真城區將包含更多元的虛擬角色化身，結合「戲劇」、「遊戲」、「音樂」，融合跨產業製程，創造全新的元宇宙娛樂體驗。

宏達電董事長日前率軍親征MWC，除發表專題演講，她也表示，元宇宙產業沒有低谷，會像手機市場持續推進，上看潛在14兆美元潛力，更預言宏達電今年7個事業體都會比去年好。