2008年中華電信對越南數據中心之發展趨勢前景看好，與越南最大電信公司Viettel合資成立Viettel IDC公司，共同開發越南IDC新契機，在15年深耕後，Viettel IDC取得客戶信任，奪越南IDC市佔第一。

郭水義表示，「與Viettel IDC合作一直是段美妙的旅程」，中華電與Viettel IDC一路戰勝了許多困難及挑戰，回顧過往的努力與付出，從來不是一帆風順，而今能有此豐碩成果，是雙方無私投入與奉獻的結果，讓1+1>2的效應發揮在Viettel IDC上。

越南擁有成長最快速的數位影音需求，許多國際大型影音內容供應商正積極布局此前景廣闊的藍海市場；作為Viettel IDC戰略合作夥伴的中華電信，定將全力支持且延伸中華電在台灣與政府、國內外企業和各產業的服務經驗，力挺Viettel IDC開拓市場與發掘商機。

隨著越南AI、物聯網、5G應用的蓬勃開展，Viettel IDC已備齊技術能量、專業服務及核心價值，相信可引領當地政府機關、企業及所有Viettel客戶進行數位化轉型計劃。展望未來，中華電深信Viettel IDC在越南市場的發展將有無限的可能，除了繼續在雲端及數據中心技術保持領先外，更能成功拓展越南5G應用及各智慧系列解決方案的商機。