由於近年來半導體與高技術產業興盛，但卻遭遇全球缺工問題嚴重，因此，傳統產業紛紛藉由設備及作業環境的提升來因應。根據「KPMG年全球與台灣CEO前瞻大調查」指出，隨著經濟持續動盪，出現了離職潮降溫跡象，同時，供應鏈風險更是全球與台灣CEO疫後認定的前五大風險之一，全球也有近7成CEO認為需再調整供應鏈布局，企業加速邁向工業4.0的發展趨勢高漲。

此外，高端製造近年來已成為各產業轉型發展的重點項目，高技術、高附加價值的製造生產設備漸被採用；工業4.0更可整合現有資源及製造流程，結合自動化機械、智慧感測、大數據分析與系統整合等網路科技實現智慧製造願景，有效建立彈性製程、改善流程，並根據機械維修歷程記錄與效能監控，進行設備預知維護保養，降低無預警停機風險，大幅提高生產效率，成為製造業強化營運韌性的重要關鍵。

因應市場高端製造發展趨勢，氣立持續研發創新，在2023台北工具機展中，氣立除了展示「無桿缸」、「機械夾」與「真空元件」等既有優勢產品外，也推出「電動缸」、「多段式真空發生器」等新品，其中「電動缸」結合步進馬達設計，具備有高精度、自由定位及高載重等特點，使其他機構（如夾爪）精準進行加工動作，可運用在自動化產業、機械手臂、汽車產業等行業。而「多段式真空發生器」則是在氣立開發的高效能真空系統技術下，除能使吸入流量增加200％、空氣消耗量減少90％，並整合真空調控技術，可使節能效果達到50％，將有助於氣立在光電、檢測及半導體等產業的市場開發。