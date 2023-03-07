隨著割包皮技術進展，讓越來越多需要割包皮的人勇於接受手術，解決困擾已久的煩惱，但泌尿科醫師表示，並非所有包莖或包皮過長的人都可接受割包皮手術，例如包埋式陰莖、尿道下裂、糖尿病患者，嚴重可能會造成無法完全勃起，或是嚴重的壞死性筋膜炎導致死亡。

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在其臉書粉專上表示，主要有3類人不適合進行割包皮手術。

第一種為包埋式陰莖。一名20多歲男子稱因包莖導致龜頭無法露出清洗，但程威銘檢查後發現，男子的陰莖因下腹部脂肪太厚而遭包埋，只剩下包皮外露，亦即所謂「包埋式陰莖」，若貿然割包皮，男子日後會因皮膚不夠，造成勃起疼痛，甚至無法完全勃起。

第二種為尿道下裂。一名30多歲男子因龜頭反覆發炎想割包皮，但程威銘檢查發現，男子的尿道下裂，也就是，尿道的開口不在龜頭的頂端，反而位於下方龜頭冠處，若割掉包皮，下裂的尿道口若需重建手術，將面臨無包皮可做為重建材料的問題。

第三種更為致命。他表示，一位20多歲的嚴重糖尿病患，因包皮發炎想割包皮，但高血糖不只阻礙傷口癒合，還可能使得傷口易遭感染，嚴重會造成會陰部的壞死性筋膜炎，致死率高達20%，相當危險。