在夜市買小吃，這種價格和份量你能接受嗎？一名女網友表示，她過去從來沒有買過「玉米瀑布」，日前去逛士林夜市一時興起，在某間沒標價的攤商點了一份嚐鮮，未料結帳時老闆和她收了100元，打開餐盒後更讓她覺得無法接受。對此，網友意見兩極，有人認為女網友被當「盤子」，但也有人說，依照現在的物價和店租，這樣的價格還算合理。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，她在士林夜市買了一份「玉米瀑布」，由於攤商並沒有註明價格，餐點做好後，老闆才說一份是100元，雖然原PO當下覺得有些詫異，但仍硬著頭皮買單，沒想到打開餐盒後她更傻眼，直呼：「這樣要100元？」。從原PO上傳的照片可見，金黃的玉米拌上黃澄澄的起司，上面還灑了些許玉米片，不過看起來份量不多，大約僅有餐盒的二分之一。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有一派人認為原PO被當「盤子」，紛紛留言：「太離譜了」、「整隻可以100，罐頭不行」、「吃完換眼淚瀑布」、「笑死，我會當場走人」、「現在夜市隨便一吃都是大餐價格」、「這樣80極限」、「沒標價就先問，免得被當盤子」、「自己買材料回家炒也沒這麼貴」、「台北物價真令人瞠目」。

不過也有網友認為，現在物價越來越高，若再加上店租和人事成本，一份賣100元並不為過，「這主要是吃店租啊」、「都是店租，成本的飆漲都把每個老闆都教壞了」、「因為原物料、人事成本上漲，已經撐不住了，所以不得不漲價」、「一瓶玉米罐30幾，起司加工費、攤商費用，其實差不多」。