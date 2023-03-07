Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭露韓國4大邪教教主荒淫行徑，其中「攝理教」教主鄭明析假借宗教名義，性侵多國女信徒，光台灣受害者就達數百人，可說是備受關注，據悉，他曾一夜和50人發生關係，而每個人平均發生性行為的時間也隨之曝光，引起各界熱議。

「攝理教」教主鄭明析是以英文翻譯名字縮寫而成，聲稱為「彌賽亞」（救世主）的他以文化開放的教義吸引大批學生信奉，並要求信徒稱呼自己為「上帝」和「主」，接著以神的名義要求各地教會提供「選妃」名冊，將符合年齡、身高等6大條件的女孩奉獻給鄭明析，接著帶到名為「明月洞」的殿堂，以「檢查身體」為由性侵得逞。

據悉，鄭明析被踢爆會以神的名義跟女信徒發生性關係，而且一次人數都多達50人以上，即便下體疼痛不堪，也不會輕易停止性行為，不過每人僅接觸1到2分鐘就結束，接著便換下一位又繼續開始，目的是為了讓信徒成為專屬玩物，此外，還會提供金額30萬至50萬韓元，以及成為講道師等好處，利誘女信徒主動獻身，淫亂行徑讓人髮指。

鄭明析涉嫌性侵女教徒後逃亡，2007年在大陸落網後被引渡回韓國受審，2009因性侵罪被判刑10年，2018年出獄後隔年又傳出性侵消息，可見未因受到法律制裁而有悔意，至於許多人好奇他外貌普普為何卻能輕易周旋多女之間，多數網友指出主要是善於利用人性弱點，才讓他能夠輕易得逞。

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