南部連續未降雨，中央宣布3月8日起，高雄水情轉為黃燈，將啟動夜間10時到隔天早上6時減壓供水，因是用水離峰時間，藉此降低民生及產業影響。高市副市長林欽榮今（7）日在市政會議上指示，面對水情日漸嚴峻，市府已持續開發整備水資源，也請各機關學校加強節水措施。

副市長林欽榮今主持，水利局在會中報告自3月8日起中央宣布水情轉為黃燈，啟動夜間10時到隔天早上6時減壓供水。林欽榮提到，市府已持續開發整備水資源，並透過多元管道宣導市民、民間業者一同落實節約用水。

水利局指出，高市6座汙水廠提供放流水總共1.8萬噸，供澆灌、洗街次級使用，52處建築工地抽取地下水，每天供應4500噸的用水，並將各取水點製作成QRCode地圖俾利民眾查詢。

此外，農業用水部分將採分區加強輪灌；產業部分則於臨海工業區設有3處載水點以供運用。林欽榮疾呼，民眾節約用水，珍惜寶貴水資源；市府並採多元完整配套，確保民生用水無虞。