7日下午，中國大陸第十四屆全國人民代表大會第一次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議，最高人民法院院長周強作《最高人民法院工作報告》。

報告指出，過去5年，全中國大陸各級法院共審結貪污、賄賂等職務犯罪案件11.9萬件13.9萬人。依法從嚴懲處孫政才等92名原中管幹部，對趙正永、孫力軍、王立科、傅政華、劉彥平等依法適用終身監禁，對賴小民依法判處並執行死刑，彰顯中共中央有腐必懲、有貪必肅的堅定決心。