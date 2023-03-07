太平山國家森林遊樂區為國內著名旅遊景點，有雲海、日出、最大高山湖泊及連綿不絕的森林美景，是民眾首選的生態旅遊點；今年將舉辦2場體育盛事，分別為5月6日的「2023太平山雲端漫步活動」和6月3日的「2023太平山自行車系列活動」，熱愛運動的民眾不容錯過挑戰性十足且難得的芬多精體驗。

太平山園區內海拔高差甚大，自365公尺一路爬升至2050公尺，除了是民眾生態旅遊、親近自然的首選地點，也是體育活動挑戰的絕佳地點；每年都會有不少的民間團體申請體育活動，今年經專業委員評審後，分別為宜蘭縣鐵人三項協會舉辦的路跑活動，和中華民國自行車騎士協會舉辦的自行車系列活動。

漫步於海拔2000公尺的林道，另類的頂級享受。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

由鐵人三項協會舉辦的「太平山雲端漫步活動」，自2015年開始向林務局羅東林管處申請，迄今已推廣逾10年，報名人數上限為900人；其路線規畫從太平山莊出發，沿翠峰景觀道路至翠峰山屋折返，全程漫步於海拔2000公尺的林道，沿線林木蓊鬱景緻秀麗，並時有雲霧繚繞，猶如於雲端漫步一般，有跑者分享為另類的頂級享受。

另，自行車騎士協會今為第2年舉辦「2023太平山自行車系列活動」，報名人數上限為1000人，從海拔300公尺的土場一路騎乘上爬至約1900公尺的見晴懷古步道，路程雖然不長，但連綿不絕的爬升路段，深具挑戰性，主辦單位也規畫自行車賽、個人挑戰及電輔車趣味賽，讓民眾有不同的體驗。

羅東林管處表示，基於安全，活動日舉行一個月前將於太平山官網公布園區路段管制情形，提醒入園遊客配合交通管制措施；活動詳情，請逕洽各主辦單位及所屬網站查詢。