台北市長蔣萬安選前發布寵物政策，宣布要仿照日本新幹線，在台北捷運試辦寵物專車或車廂，讓寵物與飼主出門不用關籠。北捷初步規畫在4月9日試辦「寵物專車」，從象山站出發，直達至圓山站，藉由試辦方式，評估後續是否常態性開放。北捷回應，目前規畫中，確認後會對外公布。

據了解，為迎接4 月11日國際寵物日，北捷初步規畫，在寵物日前夕4月9日舉辦「一日限定寵物專車」活動，由一輛列車啟動活動，評估花博公園相當適合帶寵物出遊，選定紅線象山站到圓山站，以直達車方式試辦寵物專車，整列車廂開放寵物搭乘，後續評估未來是否常態性開放，並找出問題加以解決。

北捷預計3月中開放活動報名，寵物種類初步限定貓與狗，車廂間會以柵欄區隔，並區別狗車廂與貓車廂，原則上希望飼主親自照顧，只要寵物全程佩戴胸背帶、牽繩，在有飼主狀態下即可出籠，飼主可將寵物抱出放在座椅或飼主身上。對於之後是否常態開放，北捷回應，目前規畫中，確認後會對外公布。