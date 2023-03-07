國防部長邱國正今天在立院備詢時坦言國軍招募的確滿困難。對此，國民黨立委羅明才質詢，是否因為兩岸緊張，怕打仗？怕送死？邱國正表示，身為軍人如果連這基本職責都不清楚，那坦白講，這種人乾脆不要當軍人。

羅明才質詢，國軍招募困難，是因為待遇差？伙食不好？還是將來退役後不會被好好輔導？邱國正坦言招募確實困難，但標準並沒有降低，招募困難主因是少子化，加上社會是多元的，對一個事情有不同價值觀跟認知，但國軍還是不放棄積極招募。

羅明才問，會不會是因為怕打仗？怕有送死的危機？邱國正說，我們會避免作戰，但是身為軍人，沒有怕不怕的問題，這是職責所在。羅明才說，但很多家長會擔心啊！邱說，每個人都會擔心，我也家長我也擔心。

但邱國正強調，身為軍人，如果連自己基本職責都不清楚，坦白講，「這種人乾脆不要來當軍人」，服役期間本來就會遭遇到跟百姓遇到狀況不一樣的地方，「沒能克服，還要批評這講那個的。」

羅明才也提到，許多家長陳情，盼目前還只需要服4個月軍事訓練役的孩子可以早點進去當完，但等個兵單等7、8個月都沒等到。邱國正說，之前是因為疫情，營內要管制人與人間的距離，因此入伍人數有減少，大約3萬多人被延後，但今年預計能夠把這些人數都消化完，目前也有些人是2月報名3月就能入伍的。

行政院長陳建仁表示，雖然因為疫情影響，軍事訓練役入伍有發生些阻滯，但目前國防部都處理得滿好。