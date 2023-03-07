晶圓代工二哥聯電股東會紀念品一直受小股東喜愛，今年將送股東咖波貓愛地球碗組，消息一曝光引發網友爆動，PTT股板討論爆棚，一票網友直呼太可愛了、逼我買...，不愧是二哥股利大方紀念品又有誠意 佛，但也有人酸「勿忘開發金慘案」、「去年送故宮碗的還趴在地上」。

延續去年送出角落生物帆布袋的可愛風格，聯電今年股東會紀念品是咖波貓UMC聯名款愛地球碗組，採用台灣本土有名的文創品牌，結合UMC公司名稱並融合到畫作當中，一套碗組共有二個碗且有不同畫作，紀念品象徵都愛地球為主題，包裝盒也可再利用當成面紙盒及撲滿使用。

聯電近年股東會送的紀念品，包括史努比環保袋 、卡娜赫拉馬克杯角、落生物杯子和帆布包等，今年加入咖波貓碗組，再度在PTT引爆討論熱潮，紛紛回應「可愛 想當盤子了」、「聯電怎麼都送可愛的 股東是這類人嗎？」、「被晶圓耽誤的紀念品商」、「五萬二的碗 牛逼」、「可愛~~但那個笑容似乎在笑我韮」、「咖波！二哥很懂欸」、「咖波我女兒最愛！棒棒」。

但也有網友不買單，留言酸爆「股價可以也療癒一點嗎」、「股東去公園或地下道可以用 聯電就甘心」、「姪女只喜歡角落生物 明天一鍵出清」、「給點耐摔的好嗎？」、「笑您盤子啦」、「嘎波碗 暗示聯電要嘎人了」。

聯電今年送咖波貓碗組，讓不少人想起去年開發金送六只故宮花鳥碗，出現股東大排長龍的搶領熱潮，造成全台各地缺貨，不少股東在股代處拿不到紀念品頻頻抱怨，必須親自到股東會現場來領取，董座張家祝也為此向股東致歉，但後來因股價跌跌不休而發生摔碗事件，今年改送摔不破的不鏽鋼晶鑽杯。

聯電去年稅後純益871.98億元，年增56.3%，每股純益（EPS）7.09 元，改寫27 年新高，日前決議年盈餘擬配現金股利3.6 元，配息率達50.77%。聯電今年股東會在5月31日召開。