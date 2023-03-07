明天就是38婦女節，台中市豐原警分局為感謝女性同仁的辛勞，舉行「相揪採莓趣，迎接莓好辛福」慶祝活動，女同仁挽袖下場採草莓，還可品嘗許多新鮮草莓周邊產品，歡樂度過美好佳節。

台中市豐原警分局為感謝女性同仁辛勞，舉行「相揪採莓趣，迎接莓好辛福」婦女節慶祝活動。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

豐原警分局指出，婦女節慶祝活動舉辦多年，今年活動首度以「採草莓」方式進行，觀光體驗農場請導覽人員介紹草莓苗圃種植及採草莓DIY訣竅，大家享受採草莓樂趣，相當開心。

現場人手一盒裝著現採草莓，猶如紅寶石般漂亮，女同仁看著親手摘的草莓格外有成就感。還有許多新鮮草莓所製成的周邊產品供品嘗，有現烤草莓酒香腸、草莓牛奶、草莓冰沙、純手工自製的草莓冰淇淋等，令人垂涎三尺。

台中市豐原警分局為感謝女性同仁辛勞，舉行「相揪採莓趣，迎接莓好辛福」婦女節慶祝活動。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

豐原警分局長劉其賢表示，女性同仁平日在工作職場和家庭中雙重付出非常辛苦，同仁們表現的可圈可點，感謝她們在工作崗位上的努力，希望透過這個活動，讓所有女性同仁能好好放鬆，享受美食，並祝福所有同仁及其寶眷們「婦女節快樂」，大家身體都健康。