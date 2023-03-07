台中市大里區東南路沿線社區巷弄側溝排水宣洩不及，每逢暴雨即淹水。（立委何欣純辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區東南路沿線社區巷弄側溝排水宣洩不及，每逢暴雨即淹水，令居民困擾，立委何欣純7日表示，她成功爭取2000萬經費施作東南路雨水下水道系統，計畫已獲營建署核定補助，後續辦理工程設計發包作業並加速施作，盼趕在明年汛期前完成通水。

大里區東湖里長何天祿指出，近年社區建設愈來愈進步，建設增加同時導致地層含水量減少，4、5年來瞬間暴雨造成東南路周邊社區多次淹水，每逢雨季，民眾即向里辦公處反映盡快興建東南路雨水下水道系統，以改善東南路社區淹水問題。

何欣純表示，東南路過去未施作雨水下水道，且公園街新闢道路完成後，地表逕流增加更造成東南路側溝的排水負擔，民眾陳情將雨水下水道延伸至東南路與公園街口，以增加社區排洪能力。

何欣純說，此工程計畫經費約2000萬，施作雨水下水道長度260公尺，目前計畫已獲營建署核定補助，要求水利局加速辦理後續辦理工程設計發包作業及施作，盼趕在明年汛期前完成通水，大幅改善大里區東南路周邊逢雨必淹情形。

她說，雨水下水道是現代都市進步的象徵，必須提升城市的防洪能力、保護市民，要求水利局盡速規畫，向營建署提報下水道工程補助計畫，未來持續爭取1.8億辦理中山路、74號水利計畫，改善社區居住品質，達成市民對於現代都市的期待。

中市府水利局補充，營建署2月核定2000萬元工程預算，包括中央補助1400萬元，以及地方自籌600萬元，目前辦理工程規畫設計中，預計明年汛期完成。另外，針對台中市大里區台74 號平面道路及中山路排水改善工程業目前辦理排水方案評估階段，未來該工程將分流大峰路雨水下水道排水，提升大里溪南地區整體排水能力。