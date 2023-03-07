花蓮沒有種雞廠，雞農多屬放牧式，因此雞蛋靠中南部供應。（王志偉攝）

近期缺蛋風波延燒，批發價漲到每台斤55元，尤其疫情後，花蓮到連假遊客湧入，「用蛋量」更大，花蓮縣花東養雞協會理事長張進義表示，初估花蓮1天蛋量需求約20萬顆，但花蓮的養雞蛋農多為小農，一天產量僅約3萬顆，花蓮「不能太樂觀」。

最近由於缺蛋，使得蛋價與數量都受到關注，花蓮縣花東養雞協會理事長張進義表示，花蓮雞蛋需求大多來自屏東、高雄南部縣市，花蓮沒有種雞廠，必須長期仰賴外地供應，因中南部屬於密集養法，花東則屬於放牧式，因此東部雞蛋品質較高，無法以量制價。

國內蛋價在3周內2度調漲，產地價漲至每台斤45.5元、批發價漲到55元，價格飆上歷史新高，張進義表示，目前供應尚稱平穩，不過市場供需似乎尚未平穩，因此他認為後續可能仍有波動。

他分析，地方雞蛋產能一天約3萬顆，單以全縣人口一天雞蛋用量至少就需要25萬顆，尤其疫情後，花蓮觀光客湧入，餐飲、烘焙，蛋量需求更大，加上目前出現禽流感等不確定因素，缺蛋情況更嚴重。他今天南下到高雄與南部縣市開會研商蛋荒問題，也將蛋農開會結果呈送農委會參考。

另外，蛋價調整，北市學生營養午餐已喊漲、新北也醞釀中，花蓮縣府教育處體育保健科徐蔚文表示，花蓮縣縣屬國中小為免費營養午餐，目前沒有調漲的打算，也未接獲廠商反應因雞蛋缺蛋漲價問題，學生營養午餐供應正常，也不會刻意調整蛋類烹煮菜單。

徐蔚文表示，依照中央「偏鄉廚房計畫」，一餐營養午餐為62元，花蓮縣編定國中一餐55元、國小50元，多出的金額由國教署補助，在偏鄉計畫的學校才有。花蓮沒有廠商說無法供應雞蛋料理的狀況。