一般人認為鄉下較多民眾養雞，缺蛋現象普遍不明顯，不過228連假過後，旗美地區不論民眾或餐廳業者都感受到缺蛋危機，不少餐廳業者買不到蛋，訂蛋一周限量一箱，偏鄉雜貨店已喊白蛋價格1台斤65元以上，仿土雞紅蛋市價賣1台斤100元，畜牧業者也改養母雞生蛋，雞蛋價格已無天花板。

旗美地區畜牧業者陳媽媽表示，缺蛋現象感受明顯，目前中盤商供應給簽約店家蛋價昨天1箱940元，今天已漲到1箱1000元且限量購買，已有不少蛋行因向未簽約畜牧業者買雞蛋，1箱至少1350元，乾脆就休市不賣。

陳媽媽說，現在市面上雞蛋價格非常亂，傳統市場昨天白蛋1台斤賣55元、今天就漲到58元，仿土雞紅蛋市場價已到1台斤100元，中盤商向業者拿蛋1台斤就要67元，旗美地區不少雜貨店蛋價賣到1台斤65元以上，雞蛋價格已無天花板，不少店家及市場已不敢掛出價錢。

旗美地區有畜牧業者原本養8000隻公雞、1萬2000隻母雞，已減少公雞1000隻，改增加母雞數量1萬3000隻，大家開玩笑說：「既然缺蛋，乾脆通通把公雞改養成母雞生蛋」。

鬧蛋荒，高雄旗美地區偏鄉有雜貨店已喊白蛋價格1台斤65元以上，仿土雞紅蛋市價賣1台斤100元。（示意圖／達志影像）

不過，養雞業者表示，養種雞待小雞成長至少要半年以上，近日小雞成本價也從1隻28元漲到30元，所以不只缺蛋，也會出現缺雞現象，尤其接下來又有一波寒流將到，雞蛋量會更少，民眾缺蛋感受會更明顯。

旗山民眾表示，早上購買100元雞蛋就比以往少約5顆；美濃民眾指出，現在買蛋都要預約，缺蛋現象感受很深。