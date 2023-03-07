桃園149家露營場僅7家合格市府組隊前進復興區輔導業者合法申設。(呂筱蟬攝)

近年露營蔚為風潮，內政部去年通過「非都市土地使用管制規則」修正草案，有條件放寬農牧及林業用地設置露營場，桃園有149處露營場8成位於復興區，合格者僅有7家，市府觀光旅遊局組成專業輔導團，於7日、14日在羅浮及拉拉山地區舉辦法規說明會，輔導業者合法申設，並協助無法成功申請者轉型或退場。

觀旅局觀光管理科長李蕙宇說，受限過去法規尚未將露營相關設施納入為農牧用地容許使用項目，僅能透過申請休閒農場方式設置露營設施，直到去年7月內政部修正法規，將農牧用地及林業用地在低度開發前提下，有條件容許設置露營設施，另外交通部觀光局修正發布「露營場管理要點」後，地方政府開始有輔導露營場合法化的契機。

修正後的法規明文規定，在低度利用前提下，1公頃以下小型露營場，於農牧、林業用地可有條件設置10％的營位設施、衛生設施及管理室，但需先行取得土地使用許可，並不得超過660平方公尺；考量山林保育原則，林業用地僅可設置營位設施及衛生設施。此外，露營場不得位於土石流潛勢溪流等19種環境敏感地區。

7日在羅浮遊客中心舉辦的說明會，吸引超過180名業者參加，多數人認為1公頃以下露營場只能設10％營位設施面積太小，另像是微型建築物、水保申請等過程繁雜，期盼能夠簡化。李蕙宇回應，市府成立跨局處工作小組協助業者處理相關問題，盼申設過程能夠更便民，而法規則是死的，也會向中央轉達業者心聲。

李蕙宇表示，觀旅局分三階段輔導露營場申設，第一階段的盤點調查及分級管理已完成，目前為第二階段輔導申請登記，除組輔導團前往復興區外，觀旅局也在觀光行政資訊網設置露營場申設專區，提供露營相關法規、申請書件範本、常見QA等資料，同時成立跨局處工作小組，共同協助處理露營場設置相關問題。第三階段還有露營場經營輔導及產業優化，除輔導露營場經營管理外，也將推動優質露營場選拔、特色露營場行銷等。