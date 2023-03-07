海巡署一名男軍官與女軍官原為男女朋友，他不滿對方跟他分手，竟將對方之前與他討論性行為私密過程對話的猥褻性文字，剪輯成「淫截圖.docx」檔案後列印3張紙本，放在軍官受訓處供人觀覽，台北地方法院依非法利用有關性生活之個人資料等罪，將他判刑5月，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

男軍官在2021年4月與女軍官分手，他與對方在2021年11月至2022年3月各因參加軍官訓練，他將對方在2019年交往期間以LINE通訊軟體討論性行為私密過程對話之猥褻性文字，連同她在LINE公布有完整面容之大頭貼照片及真實姓名，剪輯成「淫截圖.docx」檔案。

他將這些資料列印3張紙本，分別放置在行政大樓2、3、4樓之透明資源回收袋內最上方，以此方式散布上開印有猥褻性文字內容，海巡署人員發現後立即通報，海巡署政風室調查後，查出該名男軍官的犯行。

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