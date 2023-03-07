2023年東京國際食品展開展，嘉義縣長翁章梁等人率8家嘉義優鮮業者一起拚國際訂單。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2023年東京國際食品展開展，嘉義縣長翁章梁等人率8家嘉義優鮮業者一起拚國際訂單。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

亞洲規模最大的食品界盛事「2023年東京國際食品展(FOODEX JAPAN 2023)」今在Tokyo Big Sight場館盛大開展，全台有9縣市多位首長到場參與，嘉義縣長翁章梁也親自帶領8家嘉義優鮮業者一起拚國際訂單。

外貿協會董事長黃志芳表示，這是疫情後台灣首次大規模集合136家廠商參展，約有600位業者一起飛來日本拚訂單，還有9位縣市首長、立法院經濟委員會委員也到場為業者加油，祝業者大放異彩、收穫滿滿。駐日代表謝長廷則說，9縣市、9大工會在日本一起參展、行銷台灣農產，顯現出台灣人的團結心。

翁章梁說，除疫情期間未參展外，這是縣府第8次參加東京食品展，外銷海外市場並不輕鬆，需要與當地培養長久的關係，才可獲得買家及消費者的信任，而嘉縣正在推廣「嘉義優鮮」農產共同品牌，透過日本市場拓銷活動，希望嘉義優鮮在日本能打響知名度，讓更多日本人都可品嘗既優且鮮的美味。

縣府也在展區打造嘉義優鮮館，向國際買家、通路商介紹「嘉義優鮮」系列產品，縣府指出，這次參展產品包括台灣十大優質烏魚子、傳承古法冷壓榨油的芝麻油及花生油系列產品、運用新鮮現採台灣在地水果製作、外銷國際的各式鮮果乾、採用高科技密閉禽舍與自動化環控系統養殖的鵪鶉蛋、來自民雄獲得十大神農獎的金鑽鳳梨和嘉縣特色養殖水產虱目魚。

其中在日本擁有高人氣的台灣國民外交伴手禮鳳梨酥，開幕首日就吸引大批通路商及國際買家洽談，縣府也藉跨境電商平台，將線上商城帶入展場，透過網路拓展更多通路。

翁章梁特別指出，嘉義縣是台灣生產虱目魚的重要基地，以鹹水、低密度方式養殖，加上純淨水質條件，養出來的虱目魚肉質扎實，鮮甜細緻，沒有土味，這次將無刺虱目魚產品帶到日本，推薦給日本消費者，希望有機會可以打進日本市場。