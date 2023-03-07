屏東離島琉球鄉「正好友路」是環保旅店老闆蔡正男從私人土地中留路給大家使用，但卻遭濫用，他7日設置告示禁止外人通行，但街坊鄰居使用照舊。（謝佳潾攝）

屏東離島琉球鄉「正好友路」是環保旅店老闆蔡正男從私人土地中留路給大家使用，但卻遭濫用，他7日設置告示禁止外人通行，但街坊鄰居使用照舊。（謝佳潾攝）

屏東離島琉球鄉「正好友路」是環保旅店老闆蔡正男從私人土地中留路給大家使用，但卻遭濫用，他7日設置告示禁止外人通行，但街坊鄰居使用照舊。（謝佳潾攝）

屏東離島琉球鄉有條「正好友路」，是10年前環保旅店老闆蔡正男為保留兒時記憶與小琉球人的美德，特別從私人土地中留路給大家使用，不料卻被遊客和外來業者視為理所當然，不僅嫌棄路窄、隨地丟垃圾，還騎快車差點撞傷行走的老人家，為此，他7日設置告示禁止外人通行，但街坊鄰居使用照舊，他要藉此告訴大家「責任旅行」的重要。

「其實小琉球有很多『正好友路』。」蔡正男指出，很多遊客應該會發現，小琉球有很多小路、小巷子四通八達，但其實很多都是私人土地，是住戶為方便大家使用才讓出來的，這是小琉球人互助互享的美德，所以10年前他在蓋旅店時就決定延續這項美德，即使過程相當不易。

蔡正男說，他小時候就時常走在現在的「正好友路」上，一條2、30公尺的私巷，曾經串起老街、戲院、糕餅店、餐廳、公車亭，雖然已事過境遷但應該被保留下來，這是小琉球很珍貴的人文故事，所以他自動縮減旅店廚房的建造面積，讓出一條路讓老人家行走，也讓遊客漫步其中、體驗小琉球的舊時光。

蔡正男不諱言，在小琉球高度發展觀光的階段，把私人土地讓出來給大家當道路使用，是非常吃力不討好的事，因為可能會被認為是理所當然的、應該的，但為讓長輩能繼續走在習慣走的路上、同時推廣地方人文觀光，這7年來他願意自掏腰包鋪柏油、請人打掃、忍受噪音。

他無奈道，因為一開始就有給自己打預防針，所以即使還被嫌棄路窄，他也不理會，但近來他發現有遊客、甚至是外來業者愈來愈猖狂，除隨地丟垃圾、帶寵物亂大小便外，還騎快車差點撞到行走的長輩，這是他最無法忍受的事。

為此，蔡正男今天設置告示「私人土地禁止外人通行」，但附近鄰居與老人家依舊可以走，他說，就是恢復到以前最單純的樣子，同時也告訴大家「責任旅行」的重要，觀光時缺乏同理心、不尊重地方，就沒了旅行的意義，小琉球的每條小巷子都是在地人默默付出的，而不是應該的。

蔡正男強調，雖「正好友路」今起禁止通行，但將其打造成「減塑慢行巷」的計畫不變，近期會在牆上施作布告欄等裝置，展示小琉球減塑、慢遊等相關資訊。