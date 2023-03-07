在自行研發項目方面，傳奇去年11月推出授權新作韓系次世代風格的中世紀奇幻冒險MMORPG新作手遊《Honor of Heirs》全球版，目前穩定營運中，也持續強化玩家遊玩體驗及互動。

而IP授權亦樹遊戲與遊戲種子合作發行療癒系馴龍冒險MMORPG新作手遊《卡利茲傳說》，已於2月2日於台港澳正式上線，另外，傳奇兩款廣受歐美玩家喜愛的經典PC Online遊戲《Grand Fantasia》與《Aura Kingdom》2月底由傳奇接手發行與營運業務，除了保留所有角色數據外也會加速遊戲的更新節奏，提供歐美玩家更多更好更即時的遊戲內容與服務。

此外，2月業外收益增加，主要2月繳納2022年度日本消費稅，認列900萬兌換利益。

傳奇研發《聖劍-亞瑟傳奇》近期將推出日本版，事前預約活動現正開跑。經典端遊《聖境傳說Online》宣布由傳奇官方直營重新上架，未來將包括英日中三種語系。