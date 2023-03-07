英語補教師王榕蔓用影像記錄為子女烹煮三餐過程，意外開啟食物攝影師的職崖。（林和生攝）

巧手烹煮的美味料理端上桌後，搭配精緻鍋碗，背景一道南國暖陽正打在主餐上，相機卡嚓地響個不停，擔任食物攝影師的王榕蔓眼神專注，一條龍過程不假他人之手，很難想像，多年前她還是一位英語補習班老師。

人稱蔓蔓的王榕蔓，與丈夫英語系畢業後，雙雙從事補教業、當起英文老師，也曾擔任英語雜誌文編；隨著一對子女逐漸成長，長時間都由長輩看顧，夫妻倆經過深談，決定一家人回到丈夫故鄉屏東，扎根生活。

來到屏東便專心扮演母親與妻子的角色，蔓蔓笑說，人生首次進到廚房、開始專注鑽研怎麼料理三餐，接著也對烘焙產生興趣，有時假日還會帶著孩子一起做小點心、早午餐，跟過去的緊湊生活有著天壤之別。

為讓料理有所變化，她開始去翻閱烘焙書、食譜書，也會大量瀏覽國外食譜網站，令她驚豔地是，除了烹調過程，食物呈現的攝影畫面更讓她著迷。她說，自己也習慣用手機、相機記錄生活，從此開啟她食物攝影的啟蒙。

每張令人食指大動照片的光源，都來自屏東自然光，學習攝影過程中累積光線表現及動向，再選用適合主題的餐道具及構圖，營造出豐富且有立體層次感的食物美照，果然吸引不少廠商上門合作，除了有自己的個人工作室，也開始開班授課教食物攝影。

從英文老師跨界到食物攝影師，回首來時路自己也覺得不可思議，蔓蔓說，目前很享受一個人創作的過程，教學上也很有成就感，就像回到內心探索階段，很費時、很燒腦，不過很有成就感。

看到攝影課的學生能獨自接案拍攝，開創屬於自己斜槓人生，她直言，就是當老師最大的成就感，因為永遠不知道當初撒下的種子，經過細心照料後的長成，未來會是什麼模樣，她微笑地說，這就是教學的樂趣。