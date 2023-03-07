衛福部舉辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」成效評核，雲林縣麥寮鄉公所是雲林唯一獲獎鄉鎮，公所7日表示麥寮鄉因六輕設廠提供眾多就業機會，弱勢民眾有收入，就比較有能力為孩子儲存教育基金，因此約有6成弱勢家庭參與，公所未來也會考慮加碼補助，讓孩子藉由教育翻轉人生。

衛福部為提升兒童及少年平等接受良好教育與生涯發展機會，建立兒童及少年未來教育與發展帳戶制度，推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」計畫，麥寮鄉經評比，拿下111年度開戶組第2組第6名，是雲林縣唯一獲獎鄉鎮，雲林縣政府因此特別加以表揚。

麥寮鄉公所表示，麥寮鄉因六輕設廠，每年鄉庫有3、4億元經費，因此實施各種社會福利，包括營養午餐免費、生育補助加碼、電力回饋金等，加上就業機會多，讓弱勢民眾比較容易找到工作，因此幫孩子儲存教育基金的意願也相對提高，配合社工的努力推廣，才能在全國兒少教育發展專戶評比中拿下好成績。

鄉長蔡長昆說，此次「兒童及少年未來教育與發展帳戶」推動成效獲獎，要感謝公所同仁的辛苦與付出，希望透過兒少教育發展帳戶，鼓勵家長及孩子長期穩定儲蓄，作為日後接受教育、職業訓練、就業及創業基金，共同守護孩子的未來。

縣社會處處長林文志指出，兒少教育發展專戶針對弱勢家庭，提供18年儲蓄優惠，最多可領54萬元，另外，縣府也有脫貧教育發展專戶，為期3年，最多可領21萬6000元，對於孩子未來發展有很大幫助。雲林縣政府致力社會福利推動，111年度全國社會福利面向考核，拿下全國第4、非六都第1，成績有目共睹。