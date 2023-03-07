全能天王周湯豪「REALIVE」巡演打造極致潮流時尚，將於6月3日南下高雄巨蛋引爆白色Party。（環球音樂提供）

周湯豪開唱華人演唱會Twerk舞風，女舞者臀波蕩漾，辣翻粉絲眼球。（環球音樂提供）

「湯豪白」時尚大秀潮流演唱會6月3日將移師高雄巨蛋開趴。（環球音樂提供）

周湯豪舞台魅力超炸，女粉狂丟內衣示愛。（環球音樂提供）

潮流男神周湯豪（NICKTHEREAL）去年11月首度登上台北小巨蛋舉辦「REALIVE」演唱會，兩場門票皆秒殺，在粉絲殷殷期盼下，今宣布將於6月3日移師高雄巨蛋舉辦，周湯豪興奮表示：「很興奮繼台北小巨蛋後，可以在高雄開演唱會，希望可以感受一下高雄的熱情。」

周湯豪親自擔任創意總監，亦身兼視覺統籌、造型與舞台設計等多職，展現他對潮流與時尚品味的極致要求。他首創將演唱會結合時尚伸展台，以大型LED打造高15米的透明造型櫥窗，延伸至「日」字玻璃地坪環繞搖滾區，加上百萬迷幻雷射燈光，將現場時而營造時尚伸展台、時而化身潮流夜店，加上萬名粉絲一致穿上Dress Code白T，彷彿參加一場時尚音樂白趴，更被業界譽為「一輩子一定要朝聖的演唱會」。

除了「REALIVE」台北場讓人驚艷的日字舞台、時尚伸展台、名模秀、玻璃娃娃屋等元素，將原汁原味搬入高雄巨蛋，周湯豪也承諾燈光與美學特效將全面升級，誓言帶給粉絲顛覆以往的感官震撼！他在台北場開創的「翹臀舞」熱潮，女舞者火辣臀波，辣翻一票粉絲眼球！而周湯豪Rap、自彈自唱、唱跳的全能舞台魅力，更成為女粉「脫罩致敬」的先鋒！已有不少女粉絲討論要穿上最美內衣去朝聖。

日前他曝光「GET REAL」台北小巨蛋版Live MV時，就於社群預告粉絲「我們高雄巨蛋見！」，釣出女神侯佩岑讚嘆「太炸了！」，周湯豪也熱情邀約：「女神要不要來看演唱會。」

而女粉們更是蓄勢待發，直呼「高雄內衣內褲都準備好了」、「內衣要買新的了」、「一定是高雄目前最猛的演唱會」，周湯豪也向粉絲喊話：「我貫注我的一切。你們什麼都不必準備，只要帶著一個愉快的心來就好，其他的全部交給我。高雄巨蛋！我們一起讓它前所未有炸起來。」「REALIVE」高雄場門票3月10日中午12點於拓元售票系統（ https://tixcraft.com/activity/detail/23_realive ）開賣。