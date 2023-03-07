鳳山溪斷根比較圖。（環團森林城市協會提供）

森林城市協會質疑，水利局所提出的施工訴求，將破壞既有的喬木根系，造成病原菌入侵、支持根潰爛，恐導致日後步道旁的樹木轟然倒塌、壓毀轎車，甚至栽入鳳山溪，危及民眾財產安全及水利設施暢通。（環團森林城市協會提供）

高市府爭取中央經費，改善鳳山溪河岸人行步道，將辦理整建護岸、加寬步道及增設觀景平台等工程。然而，環團質疑，工法恐破壞既有喬木，導致66棵樹傾覆，甚至壓毀人車，疾呼施工單位應重新改善工程設計。對此，高市水利局回應，工程不會移植任何樹木，而步道拓寬恐損及樹根部分，將再邀專家勘察做適當修改。

環團森林城市協會7日指出，水利局2月發稿指出，為改善中崙路旁鳳山溪河岸人行步道，在立委許智傑協助下，成功爭取到中央水利署補助600萬經費，將辦理整建護岸、加寬步道及增設觀景平台等工程。

然而，該會質疑，水利局所提出的施工訴求，將破壞既有的喬木根系，造成病原菌入侵、支持根潰爛，恐導致日後步道旁的樹木轟然倒塌、壓毀轎車，甚至栽入鳳山溪，危及民眾財產安全及水利設施暢通，甚至恐不幸壓傷路過使用者，造成人民生命威脅。

為此，森林城市協會提出幾項建議，工程改善方面建議，步道使用強度低、無再拓寬需求。若相關單位執意進行拓寬工程，則可參考架高鋼架步道、步道與樹幹過近處應適當退縮等方式。另也呼籲，不應使用阻根板，藉此控制竄根、限制根系生長方向，而應讓其向四面生長，擴大樹根分布以穩定樹木。

針對動線使用設計部分，森林城市協會理事長莊傑任指出，目前為阻擋機車通行而設立之車擋水泥柱、路緣石皆造成行動不便者使用上的困擾，建議出入口應要妥善規畫無障礙設施，

莊傑任也提到，中崙步道及鳳山溪河道內，可觀察到都市林鳥及水域鳥類棲息、休憩，因此在選擇平台點位上，應盡量挑選已開發地、且施工不會影響鄰近生態的位址。

針對環團質疑及建議，高雄市水利局回應，工程不會移植任何樹木，至於步道拓寬有可能損及樹根部分，將再邀專家勘察做適當修改。