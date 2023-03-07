慈湖生態環境良好，各種魚蝦貝類資源豐富，常有民眾任意放置網具捕捉漁獲，嚴重影響生態。(于家麒攝)

金管處副處長黃怡平表示，去年慈湖就已取締移除近70具非法捕撈網具，影響濕地生態甚鉅。(于家麒攝)

為維護慈湖濕地生態環境，金門國家公園管理處展開「2023年度慈湖特別景觀區非法網具查處暨宣導工作計畫」，今(7)

日下午協同內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，執行本年度首次非法網具查處工作，減少人為捕撈活動以維護野生動物及鳥類棲息環境。

位於金門縣金寧鄉的慈湖為國家級重要濕地，生態資源極為豐富，每年秋冬均吸引眾多遷徙性水鳥來此渡冬或過境，慈湖的鳥類群聚亦是主導金門整體鳥況的關鍵，吸引各地眾多賞鳥人士跨海來金觀賞。

金管處副處長黃怡平表示，因慈湖擁有良好的生態環境，各種魚蝦貝類資源豐富，常有民眾在慈湖任意放置網具捕捉漁獲，嚴重影響濕地生態及掠食動物的食物來源；金管處每年持續協同內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，共同執行各湖庫非法網具查處工作，去年光是慈湖就已取締移除近70具非法捕撈網具，今後也會加強巡檢取締，以有效維護慈湖濕地環境，使生態資源永續經營。

金管處指出，慈湖濕地位於國家公園特別景觀區，依據《國家公園法》第13條第2項「禁止狩獵動物或捕捉魚類」及《濕地保育法》第25條第5項「重要濕地範圍內禁止騷擾、毒害、獵捕、虐待、宰殺野生動物」。為使濕地環境資源能夠永續經營與發展，將持續加強巡護慈湖重要濕地，也呼籲民眾遵守規定，一同守護珍貴的濕地生態。