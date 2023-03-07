交通部提供機場排班計程車業者培訓課程，協助轉型為防疫車隊，但松山機場排班計程車自律委員會林姓會長、莊姓女財務遭起訴，教唆蔣姓、陳姓2名會員冒名參加防疫車隊培訓，助2人取得防疫車隊卡，並各詐取6320元補助，台北地方法院各依教唆與行使偽造私文書罪，判3人各2月至3月有期徒刑、緩刑3年、支付公庫各1萬元，林姓會長因未認罪、審理中。

交通部為協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型，由台北市計程車駕駛員職業工會在2020年7月6日至10日，舉辦5天的「防疫計程車駕駛員培訓」培訓課程，結訓後可核發「松山機場防疫車隊」卡，辦理相關補助。

林姓會長及莊姓財務得知該會有2名運將已參加其他單位舉辦的補助培訓計畫，各已領取1萬8960元轉型培訓費，竟教唆來不及報名「防疫計程車駕駛員培訓」的陳姓、蔣姓運將，冒充該2名運將參加培訓，並在簽到表上偽簽2名運將姓名，使蔣、陳2人各詐得6320元轉型培訓費。