國道警警局局長率警友會曾主委及盧處長致贈女性同仁鮮花巧克力。（簡銘柱翻攝）

明天就是3月8日國際婦女節，國道高速公路警察局局長廖美鈴特別慰勞高速公路警察局的女性同仁，致贈玫瑰花及巧克力並準備歐式自助餐，向平時肩負工作和家庭壓力，蠟燭兩頭燒的女性同仁們獻上最高的敬意。

高公局表示，21世紀由於教育的普及，婦女權益日受重視，女性同仁在各行各業逐漸嶄露頭角，而長期以男性為主的第一線警察人員，亦隨著女力的崛起，有越來越多女性加入，目前高速公路警察局女性員警共有179位，佔全局員警人數的12.5%，國道紅斑馬女力透過其特有的溫柔與細膩的心思，與民眾互動上有顯著加分作用，在這特殊的日子，肯定國道紅斑馬女力維護每位用路人行的安全，也有助於打造性別平等的執法環境，使員警執勤更能發揮同理心，並提供民眾司法及社會資源的幫助，以減少性別歧視與偏見，實現真正的公平正義。

在這個特別的日子，高速公路警察局局長廖美鈴率領高司、警友會主委曾雅玲、榮譽主委劉元順及處長盧珍真等人，致贈女性同仁玫瑰花及巧克力並準備歐式自助餐，向平時肩負工作和家庭壓力，蠟燭兩頭燒的女性同仁們獻上最高的敬意，表達對女性同仁的感謝，肯定她們平日為警政業務的貢獻，同仁們都感受到無比的溫馨，也祝福全天下的女性朋友們國際婦女節快樂！