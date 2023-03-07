「星光二班」成員林佩瑤，當年因長相美艷和空服員的背景，被冠上「最美空姐」的封號。2019年離開服務13年的航空公司後，林佩瑤轉行當網紅，並在同年底嫁給名廚武俊傑，時常透過社群平台分享生活。昨（6日）林佩瑤PO與婆婆的合照，被眾多網友稱讚：「你跟婆婆比較像姊妹不像婆婆跟媳婦耶！」

林佩瑤6日在社群平台發文表示，全家前天到台北知名牛排館幫婆婆提前過生日，嘴甜地祝福婆婆生日快樂、永遠青春美麗，同時PO全家福和婆媳合照，稱：「每次放上婆婆的照片，就有一堆私訊說：婆婆也太美太年輕了吧！來！你們的私訊婆婆看不到，以下開放留言誇獎婆婆，讓今天生日的婆婆心花怒放一下。」

照片中，林佩瑤頂著精緻的妝容，身穿白色的皮草，戴上亮晶晶的垂墜式耳環，看起來貴氣十足；身旁的婆婆則有著一頭烏黑亮麗的中長髮，皮膚白皙光滑、妝容完整，穿著打扮十分時髦。網友一看紛紛留言驚呼：「哇噻！這是我看過世界上最美的婆婆呀」、「不是姐妹嗎？哪裡有婆婆」、「真的是姐妹無誤」、「婆婆超美、保養超好的啦」等，讓林佩瑤的婆婆看得樂不可支，在留言區貼了7個笑哭的表情貼圖：「婆婆本人表示～」表達內心的喜悅。

林佩瑤過去常在社群平台PO辣照，但她上月中旬突自爆「其實都是修出來的」，實際的身材「手臂跟我臉一樣寬、副乳大爆炸」，因此動了抽脂和自體脂肪隆乳的手術，光肚子就抽出800ml脂肪。目前還在修復期的她，稍早透過IG限時動態分享近況：「來修改抽脂後每天都要穿的塑身衣，這幾天開始嘗試自己按摩抽脂部位，尬的，真是痛死！但還是要乖乖按，不然會凹凸不平。」林佩瑤感嘆愛美的人真辛苦，也期待完全修護後，可以美美的現身。