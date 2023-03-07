台塑表示，隨著大陸下游加工廠陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季，市場買氣明顯升溫，因此，預估3月營收會比2月成長。至於第一季，由於適逢農曆春節，且1月下旬中油天然氣管線接管，南部廠區多廠配合停車，產銷量減少，因此，台塑維持先前看法，認為第一季營業額與去年第四季持平。

南亞表示，第一季俄烏戰爭未歇、歐美通膨仍未落底、大陸雖解封但內需待回溫，總體經濟仍偏弱，預期第二季起，部分負面因素將 逐步趨緩，市況可望逐季回升。就南亞來說，預計3月營收較2月增加，但第一季因春節假期及工作天數減少，營收較去年第四季暨去年同期減少，惟第二季營收會較第一季增加；3月和第二季營收增加，主要是因部份產業經半年多來持續調節，庫存降低，補庫將較為積極，消費端需求亦陸續回溫，營收可望逐月成長。

台化表示，過年後下游廠商訂單保守，多數廠商變更以去化庫存剛需下訂，市場轉趨觀望，成品價格漲幅不如原材料，利潤被壓縮，市況再度回到去年底的情況，第一季逐月恢復好轉的預期落空，預估景氣復甦將延至第二季以後，恢復速度要看大陸內需能否 改善，及世界通膨壓力是否舒緩。此外，2月大陸製造業PMI為52.6、創11年新高，東南亞泰國、越南、 菲律賓及印尼也在50榮枯線上，都比1月好，顯示製造業普遍預期樂觀，因此，仍相信第二季及下半年會越來越好。

台塑化表示，儘管俄羅斯宣佈3月減產50萬桶/日，但大陸及印度持續增加購買低 價俄羅斯原油，因此市場認為俄羅斯僅3月減產，第二季俄羅斯原油產量仍會逐步回升，且歐美產業活動疲弱，加上近期美元指數上漲，導致短期油價上檔承壓，但大陸經濟持續復甦，預期第二季大陸油品需求將比第一季增加40萬桶/日至1590萬桶/日，加上全球航燃需求增加，帶動今年全球油品需求逐季增加，供需狀況亦逐漸改善，預期未來油價緩慢回升。