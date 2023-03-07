市議員陳廷秀7日特邀集各單位實地會勘，爭取甲南人行天橋拆除，確保民眾的行的安全。(陳廷秀服務處提供)

市議員陳廷秀7日特邀集各單位實地會勘，爭取甲南人行天橋拆除，確保民眾的行的安全。(陳廷秀服務處提供)

台中市人行天橋共計 109 座，台中市清水區甲南人行天橋位於省道台一線上，是清水區通往大甲區的必經之路。市議員陳廷秀為民請命說，每天來往臨海路的車輛超過萬輛，甲南人行天橋的橋樑安全實在輕忽不得；7日特邀集各單位實地會勘，爭取甲南人行天橋拆除確保民眾的行的安全。

陳廷秀指出，清水區臨海路甲南人行天橋，因年久失修不堪使用，不僅常有石塊從天而降掉落，甚至遮蔽天際線的景觀，長期佔用道路轉彎空間影響人車權益，且人行天橋反而造成身障人士、使用輔具的長者及嬰兒推車行動上的不便，地方民眾建議拆除聲浪不斷。

市議員陳廷秀服務處針對清水區臨海路甲南人行天橋，今天邀集台中市建設局、公路總局、鐵路局、當地里長及社區發展協會理事長等，實地進行評估橋梁拆除與續存的探討，與會各界看法不一；因該橋梁目前幾無人行走，如不儘速拆除恐將淪為隱匿的危機。

鐵路局指出，將儘快協助粉刷鏽蝕的鐵欄杆部分。市府養工處將在三月底會將甲南人行天橋拆除，並且將紐澤西護欄移除。陳廷秀強調，甲南人行天橋拆修屬人本環境提升，尤其都市景觀優化是目前清水區重要的建設，盼能儘速拆除確保甲南地區人車的進出安全。