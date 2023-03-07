Cliosoft一直專注於管理設計資料，包括積體電路中使用的功能性IP區塊。Cliosoft的產品壯大了是德EDA軟體產品陣容，包括廣為全球400多家半導體和電子系統客戶採用的流程與資料管理(PDM)功能。藉由將Cliosoft納入其EDA業務，是德可善用PDM的優勢，來進一步擴展智慧自動化軟體產品組合，並建構更高效率的工作流程。

是德與Cliosoft是長期的產業合作夥伴，因為Cliosoft的資料管理平台SOS，已整合入雙方之共同客戶使用的是德先進設計系統(ADS)解決方案。合併後的公司將透過EDA產業關係，包括Cadence、Empyrean、MathWorks、Siemens EDA、Silvaco和Synopsys環境，持續提供版本控制、資料和IP管理解決方案。

是德副總裁暨EDA事業群總經理Niels Fache表示，目前首要任務之一就是建立從設計到測試的數位化互連工作流程，以協助客戶加速實現數位轉型。是德在PDM領域看到了一個巨大商機，可充分利用Cliosoft目前的功能以及是德的設計與測試解決方案專業知識。將PDM解決方案加入產品組合，是我們開放式EDA互通性策略的必然進展，目的是提供一流的工具和工作流程，以支援日益複雜的產品開發生命週期。Cliosoft提供經過驗證的軟體工具，讓產品團隊能夠執行資料分析，並加速獲得洞察力。更快地洞察，並大幅提高重用性，有助於增進驗證階段的工作效率，並縮短整體開發週期。