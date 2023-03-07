有媒體報導指出，國民黨於南投立委補選失利後，黨中央考慮未來人選提名時將適度納入候選人「戰力值」，民調不再是唯一考量。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（7）日就在臉書上表示，「所謂戰力值或其他指標，都是非常抽象概念，突然覺得對我來說初選比大選更茫然，只能被動抓瞎的等待時程跟辦法」，引發討論。

游淑慧在臉書上表示，「民調有兩種開高走低、開低走高…開頭不重要，結局才是定生死」，而對於黨內有人提出立委初選納入戰力值指標，游淑慧則是「既期待又怕受傷害」，游淑慧坦言，「用多元的指標來作為提名人的綜合評估，或許是比較完整的戰略。畢竟民調的當下有時候，只是知名度而不是支持度，因為還未經過選戰嚴格檢驗攻防」。

游淑慧更回憶，「還記得2020年，許多立委選區最後都是開高走低，被飲恨翻盤。如同蔡正元委員所言，在選舉過程裡面包括候選人的正當性、他個人的耐打度（戰力），還有能不能號召基本盤以外的支持者，才是更重要的決勝關鍵點」，但游淑慧話鋒一轉也指出，「但所謂戰力值或其他指標，又都是非常抽象概念。如何具體化為可量化的指標，指標公平、公正，不變成模糊可操作的黑箱，則更為重要」。

最後游淑慧說，「完善制度固然重要，但制定制度和執行制度的人往往才是最大的變化」，游淑慧也坦言，「突然覺得對我來說初選比大選更茫然，只能被動抓瞎的等待時程跟辦法」。