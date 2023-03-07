日本人氣聲優櫻井孝宏去（2022）年9月被爆出已低調結婚，沒多久就傳出婚外情醜聞，小三不只一人他還「腳踏三條船」，正宮和兩名小三都不知道彼此的存在，櫻井孝宏形象也重挫；豈料，近期有日媒爆料，櫻井孝宏已獲得妻子原諒，還發現他每天都外出工作，事業居然沒受影響，令網友都看傻眼。

櫻井孝宏在日本是相當有名氣的聲優，許多熱門動畫都能聽見他的聲音，豈料，去年爆出不倫醜聞後，形象重挫外也損失不少工作機會，當時更遭到廣大網友抵制，認為他應該為自己不道德行為負責。

在外界以為櫻井孝宏聲優事業應該毀了的時候，據日媒《週刊女性》報導，櫻井孝宏已經獲得妻子原諒，兩人依舊住在一起生活；而櫻井孝宏的鄰居指出，每天都看到他外出，時間都差不多，推敲他仍然有工作，事業其實沒有受到醜聞太多影響。

原來櫻井孝宏在已婚消息曝光一個月後，沒多久又被爆料，他不只已婚，還與一名廣播節目作家交往長達10年，對方直到最近才知道櫻井孝宏已經結婚，自己變成小三，一度情緒崩潰，打擊過大被送醫急救；事後又傳出還有另一名女子與櫻井孝宏交往多年，同樣不知道他已婚還跟另一名女子交往的事情，大膽「腳踏三條船」造成社會大眾譁然。

網友們對於櫻井孝宏婚外情還能獲得妻子原諒都不太意外，因為日本演藝圈已有多個例子，甚至還是妻子出來道歉，像是女星安田美沙子的丈夫出軌，她還在節目上回應「不能早期發現丈夫外遇，當妻子的也有責任」；而女神佐佐木希的丈夫渡部建到處亂搞，她也第一時間向大眾道歉，「丈夫的行為造成大家的不愉快，真是非常抱歉」。