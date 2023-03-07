世界棒球經典賽（WBC）將於8日由A組預賽揭開序幕，地點在台中洲際棒球場。而除國際級的球員較量球技外，場上的啦啦隊女孩們更堪稱今年一大特點。由中職各隊派出、合組成的21名少女組成「經典女孩」，將共同在場邊替中華隊吶喊助威。《中時新聞網》也盤點這群最亮應援團讓讀者認識。以下特別介紹由樂天桃猿啦啦隊 「LamiGirls」所派出的籃籃、林襄、孟潔以及Yuri。

1. 籃籃

身為Rakuten Girls的隊長籃籃，長相甜美、個性活潑搞笑的她，曾是中華職棒史上第一位活躍於台灣演藝圈的現役啦啦隊員，更以節目《綜藝大集合》主持群的身分入圍第57屆金鐘獎，雖然最後無緣奪獎，但紅毯禮服也獲得不少好評，日前在IG上曬出的經典制服應援舞蹈，也累計逾萬名網友按讚分享。

2. 林襄

身為樂天女孩之一的林襄，因其曼妙的身材以及甜美的笑容，PO文屢屢在網路上引發一陣熱議。有著「啦啦隊女神」美稱的她，日前在IG穿上經典制服，搭配著音樂大跳應援舞蹈，並邀請網友們一同為台灣英雄加油，讓7萬多人忍不住按讚分享，融化一票網友的心。

3. 孟潔

以宣傳模特兒出身的孟潔，不僅靠著一雙電眼擄獲粉絲的心，其清純臉蛋更讓她有著「空靈系仙女」的美稱。日前，她在IG上曬出身穿經典賽制服的短片，指出：「賽場上的戰鬥，需要的不僅是技術與能力、毅力與堅定，更需要的是大家的加油聲！」並做出加油手勢，邀請大眾一同為最強經典中華隊應援。

4. Yuri

Yuri(陳怡叡)曾拍攝參與過電影及戲劇演出，擁有甜美外型和精湛舞技的她，獲封「地表最正的啦啦隊隊員」，她雖未在IG上曬出熱舞影片，但也秀出身穿經典制服的養眼美照，讓粉絲們看得嗨翻天，紛紛留言：「太期待了」、「最後一張真香」、「經典女孩加油！」