高雄1名18歲女高中生日前騎著腳踏車到某間超商前後搭校車通勤，未料，這時有1名牽著另一輛腳踏車的男子來到同間超商，但他離去時竟是牽走女學生的腳踏車，2小時後，員警在附近巡邏時發現人車，一聽到對方已經報案，他還說：「我再騎回去還她啦！」，全案經警詢後依竊盜罪嫌移送偵辦。

1名18歲的古姓高中女學生，每天都會騎著腳踏車到小港區某間超商前停放後，再改搭校車上學，未料3日下午5點多，她一如往常準備要牽車回家，卻發現腳踏車不翼而飛，趕緊到派出所向警方報案，小港分局桂陽所員警調出監視器，發現1名同樣騎著腳踏車的男子，來到到超商門口，離去時卻是「以車換車」

警方鎖定該名64歲楊姓慣犯，外出巡邏時，約2小時後發現楊嫌和女高中生的腳踏車，立刻將人攔下盤查，質問他：「哪裡牽的？」，他還不耐煩回應：「我不知道啦」，一聽到警方稱對方已經報案，他還說：「我再騎回去還她！」，警方並通知被害古姓女學生到場指認，確認是失竊的腳踏車，據了解，他平時靠腳踏車代步，慣用手法就是以車換車，全案經警詢後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。