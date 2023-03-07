日本東京國際食品展的台灣館開幕，王惠美表示，這是第一次，讓全世界都看到彰化優鮮，看到彰化小農的用心，躍上國際。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

日本東京國際食品展的台灣館開幕，王惠美表示，這是第一次，讓全世界都看到彰化優鮮，看到彰化小農的用心，躍上國際。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美帶領彰化縣農會總幹事張建豐與各級農會總幹事、彰化縣區漁會總幹事陳諸讚及合作社場業者，彰化首次前進日本東京國際食品展，2023日本東京國際食品展於7日上午在東京國際展示場盛大展開，王惠美表示，這是第一次，讓全世界都看到彰化優鮮，看到彰化小農的用心，躍上國際。

日本東京國際食品展的台灣館開幕，彰化縣長王惠美攜手雲林縣、嘉義市、花蓮縣與台東縣等5位女力首長，及各縣市首長代表為台灣農產品共同行銷。

王惠美表示，彰化縣首次將彰化優鮮前進到日本參展，希望行銷到國際，這次，彰化一起來參展的有五個單位，包括第一、是彰化縣農會，集結26個鄉鎮市的「彰化優鮮」優質農特產品；第二、是保證責任彰化縣菇類生產合作社，結合菇類產業，包括各類菇類及加工產品；第三、是奇巧調理食品股份有限公司，行銷各類冷凍調理食品；第四、是新吉發米粉工廠有限公司，推廣各類及新開發米粉等食品，第五、昇益水產行（打寶蛤），促銷彰化各類水產養殖產品，各類彰化農漁產品，都是最高品質、最好的，歡迎日本及國際友人，看到彰化的用心，期望大家都能業績長紅。

王惠美等一行也參訪日本關東地區農產批發市場、永續農場、智慧溫室、農研機構等實地參訪，了解日本農業發展、科技智慧農業、農產行銷策略、城市觀光規劃、地方創生經驗，並藉由與當地相關單位交流，獲取更多實務執行經驗，供各項政策規劃參考。