福壽山千櫻園2月開園，吸引許多遊客上山住宿追櫻，不過，遊客只顧欣賞櫻花風姿，把許多不該遺失的東西放在客房，離房時忘了帶走。種類五花八門，其中以卡片最多，不乏有健保卡、信用卡、悠遊卡等，竟然還有台灣最高宮殿旅館梨山賓館-5217房卡，讓福壽山農場臉書小編直接點名梨山賓館，直呼「鄰近的5217房，怎麼check out到福壽山來了！」

福壽山農場臉書今日早上po出一段對話如下：

「同：最近遺失證件的很多，宣導一下…

編：好啊，是有多少？

同：這樣…（啪！一疊證件、信用卡、悠遊卡）

編：好，偶來宣傳一下…」

「梨山賓館-台灣最高宮殿旅館，你們家5217在這邊嘿；南元花園休閒農場，你們家也有一張房卡在這邊....，怎麼都跑來這邊check out呢~~~」

此文早上一po出，大家發現原來住宿客遺失物五花八門，同時也掉出許多網友打趣說，「耶誕節來個交換禮物」、「原來比我嚴重的還很多」、「還好沒有遺失小孩…」。被點名的梨山賓館也現身留言說，「不敢相信，我也在這邊宣傳一下，有去福壽山玩的朋友，可以四處走走，說不定能找到更多梨山賓館的房卡喔」！

福壽山農場提醒，如果在農場發現遺失物，可以交給櫃檯，如果有遺失物或是失主，也可以打來詢問，太久的就沒辦法，因為櫃檯每個月會整理遺失物送派出所，同時呼籲離宿遊客要記得檢查自身物品。