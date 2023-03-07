Mei（邱馨葦）與歌手阿弟（蕭景鴻）結婚16年，Mei時常會上綜藝節目分享兩人生活，夫妻倆也有不少圈內好友，Mei近日上節目透露有一次和甄莉在國外旅遊，幾人相約一起吃炸雞，沒想到老公的反應卻很不自然，一問才知道阿弟發現甄莉沒穿內衣還激凸。

Mei在《小姐不熙娣》中提到當時一家人和甄莉都去韓國旅遊，晚上甄莉不想出門，Mei提議來到韓國一定要吃炸雞配啤酒，於是他們決定去外面的店買回飯店吃，買回來後甄莉去Mei與阿弟的房間吃，沒想到甄莉來了之後阿弟表現就坐立不安，眼神也飄忽不定。

Mei詢問後，阿弟才吐露實情：「不是啊，姐激凸耶，她沒穿胸罩，我眼神不知道要看哪裡。」Mei還原當時場景，甄莉不坐著好好吃炸雞，還一直走來走去，而且T恤有點合身「她激凸滿嚴重的！」Mei當下提醒甄莉吃完趕快回房間，並告知其中原因，沒想到甄莉絲毫不介意，繼續吃炸雞，甄莉解釋把Mei、阿弟當作家人，「晚輩對我來講就是弟弟妹妹，所以我不會覺得怎樣。」

（來源／小姐不熙娣YouTube）

藝人甄莉早年曾參加過五燈獎，後來憑亮麗外型進入演藝圈，是許多綜藝節目的常客，她與圈外人老公結婚，育有一兒一女，她日前帶女兒上節目，女兒表示姐弟的標準不同，甄莉對女兒管教嚴格，沒達標準就罵，弟弟從來沒及格，卻沒受懲罰，甄莉也解釋：「因為你們的聰明度不一樣，才對妳有要求，弟弟可以考20個單字連續七次都0分，拜託他進步，他下次真的只答對1個單字，而且那個單字還是他的名字Sky耶！」