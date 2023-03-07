桃園市八德區永豐路為縱貫公路，鄰近茄苳國小的路段因呈現45度角彎道，常造成視線不佳，辦理截彎取直工程盼能改善狀況，去年11月中旬舉辦開工典禮，原預計5月完工，豈料交維計畫被退卡關，引起在地民眾抱怨；對此新工處回應，交維計畫已補件通過，廠商近期正在測量場地，工期為180天，預計8、9月會完工。

茄苳國小校門前的永豐路及成功街路口，路型呈現45度角彎道，用路人行經此地常因視線不佳釀成車禍，地方民眾盼該路段能盡快截彎取直，降低事故發生機率。市府與中央聯手斥資3125萬元辦理截彎取直工程，其中1260萬元由內政部營建署補助。

永豐路截彎取直工程於去年11月18日辦理永豐路截彎取直工程開工典禮，當時預估今年5月可完工，不過因交維計畫被退而卡關，遲遲未動工，遭當地民眾抱怨，質疑動土典禮已經過這麼久，為何還見不到廠商施工，現場連工程車、告示牌都沒有，完全看不到要施工的跡象，紛紛向在地民代追問進度，希望市府對交通能多用心，也盼工程不要淪為選舉用的口號。

新建工程處坦言，先前因為交維計畫被退件因此無法動工，工程確實有延遲一段時間，目前已經補件通過，本月1日開工，廠商陸續會在現場進行測量作業，待測量作業完成後便會進場開始施工，工期為180天，此外由於旁邊的電線桿也需要配合做遷移，因此預計將在8、9月完工。