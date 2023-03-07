不少人認為平時多做好事，就能夠為自己積累福報，《科技紫微網》運勢專欄分享12生肖的福報各自會出現在哪些方面，其中生肖鼠的福報表現在財運上，生肖牛的福報表現在事業上，生肖馬的福報表現在婚姻上，生肖猴的福報則是表現在長輩上。

▍生肖鼠

福報：財運

生肖鼠脾氣好、耐性足夠，聰明又勤快，對一切遭遇都抱著積極樂觀的態度，所以他們的福報相當不錯。他們珍惜現有的一切，對於錢財的掌控很有一套，又懂得積存，讓他們在錢財方面得到很好的表現。

▍生肖牛

福報：事業

生肖牛最大的特點就是耐心踏實，認真負責，又能持之以恆，所以大多都會有不錯的事業運，付出的努力總有一天會讓他們走上康莊大道，成就自己的事業。不過，他們較缺乏主動性，不太會為自己爭取機會，若能改進這點，必能更上一層樓。

▍生肖虎

福報：信譽

生肖虎一向敢做敢當，言必行，行必果，他們想做的事，或答應的事，必定會不惜代價去達成，這樣的行為長久累積下來，最大的收穫是會有很好的口碑與信譽，身邊也會聚集一群志同道合、相互助益的夥伴。

▍生肖兔

福報：家人

生肖兔對子女慈祥溫和，但並不會寵而不教；對待父母也盡心盡力，所以他們都能夠與家人和睦相處，並且家人也會成為他們最大的動力與後盾，這就是他們最大的福報。

▍生肖龍

福報：交情

生肖龍能力強，對人豪爽不拘小節，又有著高情商，所以總能交到許多朋友，在奮鬥的路上，他們不僅能靠自己的能力讓人心服口服，當遇到困難時還會獲得朋友的相助。

▍生肖蛇

福報：智商

生肖蛇天生機敏聰慧、學習力強，對事物接受度很高，無論做什麼都容易脫穎而出，並且大多又有著可怕的專注力，一旦下定決心做好某件事，常會不鳴則已，一鳴驚人。

▍生肖馬

福報：婚姻

生肖馬喜歡拉著另一半一起成長，認為比起黏膩的愛情，他們更喜歡志同道合的感情對象，希望能在感情中成就對方，也成就自己，所以這個生肖大多都有旺夫、旺妻體質，或是比較容易吸引到優秀的對象。

▍生肖羊

福報：貴人

生肖羊生性善良，不喜歡爭鬥，對待他人總會付出最大的善意，這些善意最終也會回報在自己身上，一生總會有貴人相伴。

▍生肖猴

福報：長輩

生肖猴的性格中有著古靈精怪的一面，從小備受長輩們關注，再加上他們又很懂得在長輩面前賣乖、哄長輩開心，所以他們的福報多來自於長輩。無論是需要支援或遇到人生難題時，總有長輩能及時出面提供幫助，長輩就是他們堅實的後盾。

▍生肖雞

福報：人脈

生肖雞聰穎勤奮、能說會道，總是能拿出各種辦法，說服想要說服的人，在一生中，他們容易靠著這個能力，從各個管道結識到不同層次的人脈，在人生、事業、生活中常因這些人脈而得到助力。

▍生肖狗

福報：靠山

「忠誠」是生肖狗的典型代名詞，他們對待周圍的人熱情忠誠，十分講義氣，所以常常受人喜愛，久了以後福報就會慢慢到來，日久見人心，患難見真情，隨著時間的過濾與沉澱，他們得到的都將是堅實的靠山。

▍生肖豬

福報：子孫

生肖豬大多個性隨和，待人接物非常大氣體貼，尤其在對待晚輩方面極有耐性，他們會以溫和的態度，將自己的人生經驗耐心的教導、傳遞給下一代。所以他們時常受人尊敬，福氣厚積薄發，晚年運大好，兒女孝順，人丁興旺。