東京知名拉麵店「ののくら」連續5年榮獲米其林必比登推薦，更是不少海內外麵友心目中的必訪店家。然而「ののくら」的官方推特在5日宣布，店長白岩蔵人於上月20日心肌梗塞過世，「ののくら」將停業，令許多饕客感到相當不捨。

根據日媒「スポニチSponichi Annex」報導，店齡只有5年多的「ののくら」位於葛飾區龜友，主打「手打式超多加水麵」，由40多歲的店長白岩蔵人經營。他原本是一位鐘錶銷售員，因為想賣自己的產品，加上非常喜歡佐野拉麵，於是在33歲那年辭去工作，從拉麵學徒做起，2017年開了自己的店面，2018年開始，年年登上米其林必比登推薦名單。在日本知名美食評比網站「tabelog」最受歡迎的拉麵榜單上，「ののくら」則是排名第6。

白岩蔵人結合機器與手工製麵，開發出含水量為55%、富有嚼勁的特粗麵條。他也根據季節和天氣來調整溫度、濕度和煮法，湯頭則是選用沙丁魚乾、烏梅乾、鰹魚乾、海帶等食材，加上整隻雞或雞骨熬煮而成，一推出就大獲成功。他的友人表示，白岩蔵人的拉麵「結合懷舊與創新，成為最新的拉麵潮流」。

首度奪下米其林1星的拉麵店「Japanese Soba Noodles 蔦」店長大西祐貴，去年9月也因為急性心臟衰竭過世，享年43歲。沒想到不到半年，再次傳出40多歲的拉麵店長猝逝的消息。在東京都經營人氣拉麵店的店家透露，許多拉麵店都靠店長一個人打理大小事務，光是備料就要花上許多時間。許多人為了鑽研拉麵口味，還會連跑十幾間拉麵店試吃，根本沒時間注意身體。此外，疫情導致經營困難，加上最近原料和燃料價格飆漲，環境日益艱困，不少店家因此面臨龐大生存壓力。