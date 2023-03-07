台東物產參加2023東京國際食品展，開拓國際市場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東物產參加2023東京國際食品展，開拓國際市場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東物產參加2023東京國際食品展，開拓國際市場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東物產參加2023東京國際食品展，開拓國際市場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為推廣冷凍鳳梨釋迦外銷及天然慢食物產，台東縣政府結合業界參加7日至10日亞洲最大2023東京國際食品展，共8家台東在地特色商家前往參展，台東縣長饒慶鈴特別攜手雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美等4位女力首長齊心推銷，為台東物產開創國際市場。

參展商家中，秋釀慢慢遵循古法長時間發酵精釀，不使用任何添加劑，只為釀造純淨自然的好醋味。東太陽秉持選擇在地原物料純釀初衷，開發風土特色酒品，令更多人品嚐這塊土地豐饒。德朱利斯全台灣首創專作紅藜食品商家，紅藜源自台東淨土，曾獲世界食品大賞及iTQi風味多項殊榮。

台東鹿野紅烏龍合作社紅烏龍茶2008年誕生於鹿野，為最適合地海拔、地理氣候，因其茶湯甘韻，近年更廣為年輕族群喜愛。博雅齋自然茶園採取自然農法栽培，茶品連續7年榮獲iTQi鑽石獎及紅烏龍達人名號加勉。允芳茶園由台灣茶王陳錫卿親製，以獨家高科技冷萃取技術研發台灣第1瓶冷萃茶，讓民眾每口喝出養身之道。

購夠台東嚴選透過急冷技術，全程-18度C配送，讓消費者能享用最天然新鮮的產品，隨時都能吃到鳳梨釋迦富含的蛋白質、鉀、鈣、鎂和維生素C；還有無添加焦糖色素與香料，導入微化技術，創新研發的鳳梨釋迦氣泡飲，每1瓶都含有1／3顆鳳梨釋迦，展現傳統自然的鳳梨釋迦甜味。ASMILE JAPAN源自台東瑰寶洛神花，手工採摘，100％ 無農藥栽種，以全齡健康養生取向產品研發製作。

饒慶鈴表示，前幾年因疫情關係，以往僅能與當地通路合作，將產品寄出參展，今年疫情緩解，縣府帶隊組團參展，帶入台東「1314號的藍」設計意象，期待讓台東慢食文化躍上國際舞台。

此外，配合外貿協會設置台灣館開幕活動，台東、花蓮、雲林、彰化及嘉義等5位女力縣市首長齊聚活動現場，讓台灣在地優質產品達到最大曝光宣傳效果，協助在地業者拓展日本市場，共創國際合作商機，更打響台灣優質品牌。