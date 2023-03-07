台灣運彩xT1聯盟高雄全家海神隊8日、11日及12日在主場高雄巨蛋的賽程推出「運動挺運動」主題周，這將是海神隊史首度面對單周3戰強硬賽程，並在9天內打4場硬仗，總教練喬伊斯在這段期間因應目前傷兵挑戰調整陣容，他認為球員能透過這個契機有所成長，目標放眼季後賽。

喬伊斯坦言上個月球隊陸續出現傷兵，未能奪勝回到主場，但另一方面，球員因此獲得更多上場機會，他勉勵球員：「整個賽季像是馬拉松比賽，海神隊目前暫居第3，但現在誰領先並不重要，重要的是能保持健康直到季後賽，並在決賽時達到顛峰。」

回到溫暖的主場，海神除了全力爭取勝利，也推出新的主場周活動「運動挺運動」，本周3戰邀請T1聯盟會長錢薇娟、射箭國手湯智鈞及柔道國手楊勇緯擔任開球嘉賓，「球員神預測」活動為賽後將抽出5位準確預測當天最高得分海神球員的球迷朋友，第1位將獲得由玉山銀行提供的PS5同捆包，另4位可獲得漢來海港餐券，11日、12日兩天的中場遊戲「技術挑戰賽」， 球迷3人一組同心協力，贏得遊戲、帶走獎品。

在環廊也有遊戲「港都球隊知多少」、「玉山挺籃球百發百中神射手挑戰」等，邀請球迷挑戰，以及「港都運動我來挺」，球迷在環廊活動背板合影上傳到社群並打上「#KTownAquas」，即可獲得FamilyMart Collection禮一份，比賽每1節之間的互動CAM「挺TEAM FISTBUMP CAM」，上鏡的球迷們彼此相互擊拳 ，貢獻凝聚力也可領取紀念小禮。

另外，8日中場表演邀請高雄在地的SOUNDS CODE DANCE STUDIO，該舞團深耕街舞文化超過20年，而霹靂舞（Breaking）已列入2024年巴黎奧運新項目，透過熱情演出邀請全場球迷一起「Feel the Vibe」。

海神隊為球迷「神隊友」送上的進場好禮。（高雄全家海神提供）

神隊友預測抽PS5同捆包與漢來海港餐券。（高雄全家海神提供）