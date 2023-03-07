喬山指出，目前主力營收來自於平價收費的商用健身房，由於低會員費策略吸引了大量的運動人口加入健身房，同時年齡層也向下延伸。根據美國最大連鎖健身房也是喬山的主要客戶之一的Planet Fitness在上月指出，Z世代已成為該健身房會員增長最快速的族群，各年齡層會員滲透率已也超越疫情前。截至2022年底Planet Fitness旗下健身房共有2,410家；會員人數則來到了1,700萬人的歷史新高，不論是營業收入及獲利都超過了市場預期，未來三年平均每年新增200間店面，各家健身房皆提出積極的展店計畫，健身市場十分熱絡。

近期全球最大的運動用品展即將在美國聖地牙哥及德國科隆熱鬧登場，喬山積極參與國際盛事，展現品牌實力，也將在會場中首度亮相即將上市的商用新產品。

另外，健身房展店及汰舊換新的需求仍舊強勁，加上家用市場需求可望於下半年回溫，整體而言集團營收可望從3月起回到年增的狀態並逐季轉強，朝向全年雙位數成長的目標邁進。